«Игры будущего» в Казани объединили спорт, науку и технологии

В Казани 21 февраля прошла церемония открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Завершатся соревнования уже в это воскресенье - 3 марта.

Соревнования проходят в формате фиджитал - сочетания цифрового и физического пространств, в том числе дополненной и виртуальной реальности.

Турнир поделен на пять направлений: «Спорт», «Стратегия», «Технология», «Тактика», «Скорость». В направлении «Спорт» проходят соревнования, к примеру, по фиджитал-футболу, фиджитал-хоккею, фиджитал-баскетболу, фиджитал-единоборствам. Направление «Технология» включает в себя битву роботов, гонки дронов, спортивное программирование, танцевальный симулятор и другое. Скоростное прохождение игры участники смогут продемонстрировать в направлении «Скорость».

Владимир Путин: «Казань соответствует духу «Игр будущего»

Церемония открытия «Игр будущего» состоялась в международном выставочном центре «Казань Экспо» 21 февраля. Участие в ней приняли Президент России Владимир Путин и лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Республики Сербской. Яркое и необычное фиджитал-шоу прошло в огромном зале с подиумом в центре и со сценами, расположенными на двух противоположных сторонах. Вначале зрителей приветствовала пятерка виртуальных аватаров, каждый из которых представлял одну из категорий «Игр будущего»: тактика, технологии, спорт, скорость и стратегия. Гимн России прозвучал в исполнении Димы Билана и Эльмиры Калимуллиной.

Рядом с Президентом России Владимиром Путиным находились олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, известная фигуристка и любимица публики Камила Валиева, экс-футболист сборной России Андрей Аршавин.

- Рад приветствовать в России пионеров фиджитал-спорта, абсолютно нового инновационного формата, который определил само название предстоящих соревнований, - отметил, открывая церемонию, Владимир Владимирович. - Это действительно игры будущего - сплетение традиций и современности, гармонии физического совершенства и высокого интеллекта, единство спорта и технологий, просвещения и науки.

Он отметил, что Россия была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов, а «Игры будущего» назвал даром мировой спортивной семье.

Кроме того, Президент России высоко оценил Казань и Татарстан.

- Этот город, как и весь Татарстан, в полной мере соответствует содержанию, духу «Игр будущего», - сказал он. - Самобытный, многонациональный, богатый культурами разных народов, он свято хранит наследие предков. И при этом всегда открыт новому. Смело берется за самые сложные, новаторские проекты и блестяще их выполняет.

Спортивная сфера - один из примеров.

Затем Владимир Путин передал микрофон президентам Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана, которые приветствовали участников и гостей турнира.

После представления стран-участниц началось театральное шоу, в основе которого лежали футурологические прогнозы человечества. Согласно сюжету два подростка попали в Казань будущего, увидели, как роботы помогают людям, а высокие технологии выводят на новый уровень образование, медицину и другие сферы. В конце церемонии на сцене появился талисман турнира - цифровая жар-птица.

Перед церемонией открытия «Игр будущего» в выставочном комплексе «Казань Экспо» корреспондент «КВ» пообщалась с организаторами и гостями соревнований по поводу ожиданий от мероприятия.

Олег Матыцин, министр спорта РФ:

- Чего я жду от «Игр будущего»? Успеха!

Тимур Сулейманов, помощник Раиса Татарстана, председатель Совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» РТ:

- Сегодня творится история. Здорово быть частью этого события. Для нашей страны это возможность проявить себя. Надеемся, что у гостей останутся добрые и приятные впечатления от этого мероприятия.

Сергей Иванов, председатель Государственного комитета РТ по туризму:

- От «Игр будущего» ждем праздника. Это крутейшее событие в современной истории нашей страны. То, что оно проходит в Казани, - это очень здорово. Уверен, что у «Игр будущего» большое будущее! После них Татарстан и Казань станут еще более узнаваемыми.

Альберт Салихов, глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани:

- Ожидаем хорошего эффекта от «Игр будущего». Были на репетициях еще до этого события, видели, как все происходит. Будущее - за «Играми будущего»!

Рамиль Муллин, мэр Нижнекамска:

- Мы горды тем, что в Татарстане проходит такое масштабное мероприятие. Молодежь трансформируется, осваивает современные технологии и в то же время не забывает традиционный спорт. Будем смотреть, изучать, а потом применять это в своем городе.

Камиль Садриев, заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию:

- Это совершенно новое явление в мире! Мы видим, как молодежь все больше проявляет интерес к электронным видам общения, а в «Играх будущего» как раз объединяются классические и цифровые виды спорта. Это соревнование ума и физической силы. И дух олимпизма тут присутствует!

Вадим Тарношинский, председатель московского регионального отделения общероссийской спортивной общественной организации «Национальная федерация флорбола России»:

- «Игры будущего» - это новая веха в развитии спорта. Отношусь к этому событию позитивно. Мы занимаемся флорболом (флорбол, или хоккей в зале, - командный вид спорта из семейства разновидностей хоккея с мячом. - Прим. авт.). Вносим в этот вид спорта фиджитал-элементы. Думаю, побывав на «Играх будущего», мы получим бесценный опыт.

Илья Вдовин, тренер по скейтбордингу (г. Дамаск, Сирия):

- Мы ждем феерии, дополненной виртуальной реальности и того, чего еще ни разу не видели.