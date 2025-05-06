ИИ поможет россиянам найти своих «двойников» среди героев войны

Россияне теперь могут узнать, на каких исторических личностей они похожи, благодаря новому патриотическому проекту «Отражение героя». Разработанный компанией NtechLab при поддержке Ростеха, сервис с помощью искусственного интеллекта за секунды находит среди героев Великой Отечественной войны и других выдающихся личностей тех, кто больше всего внешне похож на пользователя, пишет РИА Новости.

Проект, приуроченный к 80-летию Победы, уже запущен в Москве и Волгограде, а вскоре появится и в Курске. Для участия достаточно подойти к специальной стеле с экраном и камерой. Система не только покажет портрет «двойника» и процент схожести, но и расскажет о его вкладе в историю страны.

В базе проекта собрано более 2 тысяч образов – герои войны, известные ученые, деятели культуры и другие выдающиеся соотечественники. Технология позволяет в интерактивной форме сохранять память о великих людях России.