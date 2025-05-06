ИИ поможет россиянам найти своих «двойников» среди героев войны

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Россия/Мир
6 мая 2025  12:33

Россияне теперь могут узнать, на каких исторических личностей они похожи, благодаря новому патриотическому проекту «Отражение героя». Разработанный компанией NtechLab при поддержке Ростеха, сервис с помощью искусственного интеллекта за секунды находит среди героев Великой Отечественной войны и других выдающихся личностей тех, кто больше всего внешне похож на пользователя, пишет РИА Новости.

Проект, приуроченный к 80-летию Победы, уже запущен в Москве и Волгограде, а вскоре появится и в Курске. Для участия достаточно подойти к специальной стеле с экраном и камерой. Система не только покажет портрет «двойника» и процент схожести, но и расскажет о его вкладе в историю страны.

В базе проекта собрано более 2 тысяч образов – герои войны, известные ученые, деятели культуры и другие выдающиеся соотечественники. Технология позволяет в интерактивной форме сохранять память о великих людях России.

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