Ильдар Бегишев из стал победителем республиканской премии Державина

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Республика
10 июля 2024  09:02
Автор:
Эндже Гарафиева

Ильдар Бегишев, представитель Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова, стал обладателем премии Г.Р. Державина 2024 года за свою работу «Уголовно-правовое регулирование робототехники». 

Награждение победителя состоится 14 июля в Лаишевском районе в день рождения поэта и первого министра юстиции Российской империи Гавриила Державина.

В этом году на конкурс принимались работы в области юриспруденции, опубликованные за последние 5 лет. Победителя выбирали по двум критериям: научная и практическая значимость работы.

В конкурсе участвовали пять монографий, и победителем стал Ильдар Бегишев с исследованием «Уголовно-правовое регулирование робототехники». 

Председатель комитета по премии Лейла Фазлеева отметила, что в последние годы количество соискателей премии снизилось.  Она считает необходимым пересмотреть положения о конкурсе, чтобы в будущем привлечь больше участников.

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Ильдар Бегишев из стал победителем республиканской премии Державина
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