Ильфак Бариев временно возглавил исполком Актанышского района

Ильфак Бариев (слева) Фото: телеграм-канал Актанышского района

В Актанышском районе временным и.о. руководителя исполкома назначен Ильфак Бариев, который занимает пост управляющего делами местного комитета. Это решение было принято на недавнем заседании районного совета, информация опубликована в официальной группе района в Telegram. Также в районе стартовал конкурс на место постоянного руководителя исполкома.

Бывший глава района Рустем Ильясов подал заявление на уход в связи с собственным желанием. В данный момент он находится в заключении под стражей по обвинению в получении взятки.

Ильфак Бариев, 53 года, является уроженцем Актанышского района. В 1995 году он завершил обучение в Казанском государственном педагогическом институте, получив специальность учителя географии и биологии. Он занимал должность заместителя главы района в 2015 году, а с 2019 года — руководил исполкомом. С 2019 по 2023 год был помощником главы Тукаевского района, курируя развитие инвестиционных проектов.

Важно отметить, что 15 января Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан вновь продлил срок задержания Ильясова на два месяца, до 20 марта. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве. По версии Следственного комитета и Управления по борьбе с экономическими преступлениями, в начале этого года Ильясов получил взятку в размере более 1 миллиона рублей от строителей из фирмы ООО «Строймус».