Ильгиз Зайниев займет пост директора театра Камала

Ильгиз Зайниев станет директором театра Камала. Ранее этот культурный центр возглавлял Ильфир Якупов, который теперь станет первым замдиректора. Об этом сообщает издание «Миллирд. Татар».

Зайниев, известный как художественный руководитель театра кукол «Экият», возьмет на себя управление административной деятельностью. Его произведения и постановки продолжают пользоваться популярностью в репертуаре театра Камала.

Приглашение Зайниева стало решением главного режиссера театра Фарида Бикчантаева, который делает акцент на расширении направлений и задач в развитии театра. Стоит отметить, что Зайниев является учеником Бикчантаева и в прошлом работал как режиссер в этом театре.