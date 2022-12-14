Ильшата Загртдинова назначили начальником Елабужского таможенного поста

Ильшат Загртдинов стал начальником Елабужского таможенного поста.Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Согласно приказу Федеральной таможенной службы, Загртдинов начнет исполнять свои обязанности в роли руководителя с 15 декабря.

Ильшат Загртдинов родился 27 сентября 1977 года в Казахской ССР. Отучился в Современном гуманитарном институте и в Российской таможенной академии. В таможенных органах начал работать с 2005 года. Был награжден медалями «За службу в таможенных органах» III и II степени, «25 лет Федеральной таможенной службы».

Ранее «КВ» сообщали, что Алексей Ковалев назначен начальником Казанского таможенного поста таможни РТ.