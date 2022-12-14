 Ильшата Загртдинова назначили начальником Елабужского таможенного поста
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Ильшата Загртдинова назначили начальником Елабужского таможенного поста

Приказ вступит в силу с завтрашнего дня.

Республика
14 декабря 2022  16:36
Автор:
Роза Габитова

Ильшат Загртдинов стал начальником Елабужского таможенного поста.Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни. 

Согласно приказу Федеральной таможенной службы, Загртдинов начнет исполнять свои обязанности в роли руководителя с 15 декабря.

Ильшат Загртдинов родился 27 сентября 1977 года в Казахской ССР. Отучился в Современном гуманитарном институте и в Российской таможенной академии. В таможенных органах начал работать с 2005 года. Был награжден медалями «За службу в таможенных органах» III и II степени, «25 лет Федеральной таможенной службы».

Ранее «КВ» сообщали, что Алексей Ковалев назначен начальником Казанского таможенного поста таможни РТ.

 

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