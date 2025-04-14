Ильсия Зубеирова возглавила ЗАГС Альметьевского района

9 апреля по итогам открытого конкурса новым начальником Управления ЗАГС исполкома Альметьевского района назначена Ильсия Зубеирова. О её назначении объявила руководитель исполкома Гюзель Хабутдинова на общегородском совещании.
Профессиональный путь:
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Более 30 лет работы в муниципальной службе
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С 2016 по 2022 гг. — глава Маметьевского сельского поселения
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Последняя должность — инженер-заведующий ТОС №10
«Поздравляем Ильсию Минияровну с назначением и желаем продуктивной работы на новом посту», — отметила Гюзель Хабутдинова.