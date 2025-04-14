Ильсия Зубеирова возглавила ЗАГС Альметьевского района

9 апреля по итогам открытого конкурса новым начальником Управления ЗАГС исполкома Альметьевского района назначена Ильсия Зубеирова. О её назначении объявила руководитель исполкома Гюзель Хабутдинова на общегородском совещании.

Профессиональный путь:

Более 30 лет работы в муниципальной службе

С 2016 по 2022 гг. — глава Маметьевского сельского поселения

Последняя должность — инженер-заведующий ТОС №10