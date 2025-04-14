Ильсия Зубеирова возглавила ЗАГС Альметьевского района

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Республика
14 апреля 2025  12:25

9 апреля по итогам открытого конкурса новым начальником Управления ЗАГС исполкома Альметьевского района назначена Ильсия Зубеирова. О её назначении объявила руководитель исполкома Гюзель Хабутдинова на общегородском совещании.

Профессиональный путь:

  • Более 30 лет работы в муниципальной службе

  • С 2016 по 2022 гг. — глава Маметьевского сельского поселения

  • Последняя должность — инженер-заведующий ТОС №10

«Поздравляем Ильсию Минияровну с назначением и желаем продуктивной работы на новом посту», — отметила Гюзель Хабутдинова.

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