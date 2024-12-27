Ильсур Метшин благодарит казанских отельеров за помощь пострадавшим от БПЛА

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Город
27 декабря 2024  14:50

В Казани состоялось заседание с участниками гостиничного бизнеса, в ходе которого вице-мэр столицы Татарстана, Евгения Лодвигова, выразила благодарность отельерам от имени мэра Ильсура Метшина. Она поделилась признательностью за быстрое размещение жителей, чьи дома пострадали в результате атаки беспилотников 21 декабря. В гостиницах Казани нашли временное укрытие около 100 человек, на данный момент в отелях остаются только семь.

«По поручению мэра Ильсура Метшина хочу искренне поблагодарить вас за вашу отзывчивость и помощь после случившегося в субботу. Вы проявили внимание и немедленно ответили на нашу просьбу разместить пострадавших от атак БПЛА», – отметила Лодвигова.

В результате налетов беспилотников пострадали квартиры в Советском, Кировском и Приволжском районах Казани. Жителей оперативно эвакуировали - некоторые смогли вернуться в свои дома вскоре после происшествия, другие воспользовались временным размещением у родственников или в гостиницах. Например, около 70 человек из домов на улице Клары Цеткин размещались в отелях «Релита», «Центральная», «Волга» и «Сафар». На данный момент ремонт в доме №31а завершен и жильцы начали возвращаться.

В отели «Армения», «Ногай» и «Биляр Палас» были размещены граждане из ЖК «Лазурные небеса» и близлежащих домах. Продолжаются работы по восстановлению зданий. Специалисты устраняют опасные элементы и восстанавливают повреждения окон, пострадавших от шоковой волны.

Кроме того, для временного размещения пострадавших были подготовлены гостиницы «Мираж», Suleiman Palace, «Рамада», «Биляр ИНН», Cosmos Kazan Hotel, «Татарстан» и «Azimut Отель Бауман Казань».

Казанцам из ЖК «Манхэттен», пострадавшим от удара дрона, предлагали место в гостинице «Кварт», однако, так как инженерные коммуникации дома остались целыми, обращений не поступало. Завершены работы по демонтажу поврежденных конструкций, и осуществляется проверка жилых помещений на наличие дефектов.

В совещании также приняли участие ключевые фигуры туристической отрасли Татарстана. Ильсур Метшин после атаки БПЛА инициировал рабочие встречи на территориях всех пострадавших домов, поручив обеспечить горячее питание и временное размещение для жителей, которые нуждаются в помощи во время восстановительных работ.

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