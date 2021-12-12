 Ильсур Метшин: Экономика Казани в 2021 году имеет положительную динамику, несмотря на пандемию
news_header_top_970_100

Ильсур Метшин: Экономика Казани в 2021 году имеет положительную динамику, несмотря на пандемию

Малый бизнес составил треть от работающего населения столицы РТ.

Республика
12 декабря 2021  12:18
Автор:
Николай Лукоянов

Мэр Казани отчитался Президенту РТ о состоянии экономики и городского хозяйства в городе. Число предпринимателей с начала года в Казани выросло на 2,4%, и на 70% увеличилось число самозанятых, сообщил Ильсур Метшин.

«Несмотря на непростые условия, в 2021 году при поддержке руководства республики и федерального центра нам удалось сохранить положительную динамику по основным экономическим параметрам», – сообщил Ильсур Метшин.

Таким образом, за 9 месяцев 2021 года в городскую казну от представителей малого и среднего бизнеса поступило 4,9 млрд рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Также отмечается сокращение уровня безработных в Казани. Сейчас в статусе безработных зарегистрировано 5222 человека, это на 12 тыс. человек меньше, чем в начале года.

«На одного безработного приходятся три вакансии, в основном в сфере производства, строительства, транспорта, здравоохранения, образования и науки», – отметил Ильсур Метшин.

Исходя из его доклада, сейчас малый бизнес Казани – это треть работающего населения в городе, соответственно, почти треть от налоговых поступлений в казну. Сейчас по договорам льготной аренды заключено 47 договоров на общую площадь 6,8 тыс. кв. м.

Мэр также доложил о состоянии строительной отрасли. Он подчеркнул, что за 10 месяцев текущего года в Казани было введено в эксплуатацию  902,6 тыс. кв.м жилья, а длина отремонтированных в городе улиц достигла отметки в 115 км.

В докладе было сказано и об экологическом каркасе в Казани. Помимо того, что город активно обрастает новыми парками, скверами, аллеями, в этом году ведется масштабная работа по  реконструкции биологических очистных сооружений «Водоканала».

Новости
В Набережных Челнах в вахтовом автобусе умер мужчина
Призерами Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» стали 30 музыкантов
Минниханов сообщил о готовности развернуть обсерваторы из-за штамма омикрон
В Татарстане за прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 189 человек
Ильсур Метшин: Экономика Казани в 2021 году имеет положительную динамику, несмотря на пандемию
В РТ в лобовом столкновении легковушки и грузовика погиб человек
В Татарстане в ночь на понедельник температура опустится до -23 градусов
Гороскоп на 13 - 19 декабря