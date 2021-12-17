Ильсур Метшин исполнит новогоднее желание 7-летнего мальчика: ребенок попросил книгу Пушкина

В рамках ежегодной городской благотворительной акции «Письмо Дедушке Морозу» мэр Казани Ильсур Метшин исполнит новогоднее желание одного 7-летнего жителя Казани Ранеля Сабирова: Метшин подарит ему большую красочную книгу Александра Пушкина, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Мэр выбрал один из шаров специальной новогодней елки, который привел к видеопосланию от мальчика. Сама елка находится на втором этаже Казанской ратуши.

«Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Ранель. Я хожу в школу, в первый класс. Учусь на пятерки и четверки и поэтому хочу получить от тебя в подарок большую книгу Александра Сергеевича Пушкина», — сказано в сообщении от мальчика.

Любой желающий может получить «Задание Деда Мороза», отсканировав QR-код на новогоднем шаре, тем самым осчастливив ребенка.

Акция «Письмо Дедушке Морозу» проводится в Казани в 10-й раз.

Ранее сообщалось, что в Казань в этом году приедет поезд Деда Мороза.