Ильсур Метшин наградил победителей городского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд»

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин наградил в Казанской ратуше победителей городского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Этот конкурс проводится с 1998 года.

Всего было 10 номинаций: «Женщина – мать», «Женщина – культура и духовность», «Женщина – ученый», «Моя судьба – моя профессия (женщина производства)», «Женщина – лидер», «Женщина – бизнес-леди», «Героиня Третьего Возраста», «Женщина – пример года», «Мужчина – лидер», «Мужчина – благородное сердце».

- Вы вносите существенный вклад во все сферы жизни нашего города - от здравоохранения и культуры до промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и благоустройства, спорта и информационных технологий, науки и просвещения, бизнеса и воспитания, - отметил Ильсур Метшин. - Везде вы добиваетесь успехов, пользуетесь уважением. Спасибо вам большое.