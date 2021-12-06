 Ильсур Метшин о строительстве новых парков в Казани: «С голубого ручейка начинается река»
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Ильсур Метшин о строительстве новых парков в Казани: «С голубого ручейка начинается река»

В этом году в городе провели работы по благоустройству в 7 общественных пространствах.

Город
6 декабря 2021  11:04

В Казани за этот год было благоустроено 7 различных общественных пространств. Многие из них были отмечены мировые премиями. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр города Ильсур Метшин. 

«Мне вспомнилось, как мы робко начинали и задумывали программу „100 скверов“ вместе с нашими молодым архитекторами, преподавателями, профессорами. И тогда это было не молекулы, а атомы территорий города. Любая большая река, даже самая полноводная, как в известной песни, „с голубого ручейка начинается река“. С этих робких мыслей, но большого желания изменить город и его среду», — сказал градоначальник. 

Он добавил, что именно наработанный опыт позволяет нам замахиваться на новый уровень, это уже не просто скверы, они находятся на стыке архитектуры, и благоустройства, и урбанистки, и экологии, а также между народного признания. Все это говорит о том, что проекты выполняются на самом высоком уровне и со всеми требованиями. 

Напомним, что в этом году В рамках Стратегии развития Казанки ко Дню города открыты два новых благоустроенных участка набережной реки Казанки — это прибрежная зона у Фестивального квартала (территория от Кировской дамбы до Казанского Кремля) и участок между зданием Национальной библиотеки РТ и мостом Миллениум.

На первом располагается зеленый амфитеатр с удобными скамейками, сад с разнообразными растениями и рампа для доступа маломобильных групп населения. Также здесь отреставрирован монумент «Хрущевский спуск», стену которого украсил мурал в стиле леттеринг со строками стихотворения поэта Мансура Шигапова о береге Казанки.

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