Ильсур Метшин обратился к казанцам с поздравлением ко Дню пожилых людей

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Город
1 октября 2024  08:45
Автор:
Эндже Гарафиева

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей столицы с Международным днем пожилого человека. В своем обращении он подчеркнул важнейшую роль старшего поколения в жизни города и страны.

«Вы – опора нашего общества, несущая в себе бесценный опыт и вековую мудрость, – отметил Мэр. – Ваша жизнь – это целая эпоха, наполненная трудом, подвигами и заботой о будущем».

Ильсур Метшин напомнил, что казанцы старшего поколения являются живыми свидетелями истории, хранителями традиций и ценностей, которые объединяют поколения. «В том, что Казань сегодня – это современный мегаполис с неповторимым колоритом и богатой тысячелетней историей, один из красивейших городов нашей страны, есть заслуга каждого из вас», – говорится в поздравлении.

Мэр Казани пожелал представителям старшего поколения крепкого здоровья, счастья, долголетия, неиссякаемого оптимизма и заверил, что городские власти делают и будут делать все возможное для того, чтобы их жизнь была комфортной, насыщенной и радостной.

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