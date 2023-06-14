 Ильсур Метшин оценил ход благоустройства Голубых озер в Казани
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Ильсур Метшин оценил ход благоустройства Голубых озер в Казани

Градоначальник отметил, что это только начало масштабного проекта.

Город
14 июня 2023  12:15
Автор:
Эдуард Салихов

На Голубых озерах в Казани завершили работы по берегоукреплению, обустроили пешеходные тропы и создали экоцентр для тематических мероприятий. Ход благоустройства озер оценил мэр города Ильсур Метшин.

 

Фото: © https://kzn.ru/

Градоначальник отметил, что это только начало масштабного проекта «Зеркала Татарстана». Работы ведутся в несколько этапов, включая укрепление подпорной стенки и дна Хрустального водопада, установку нового мостика и создание зоны созерцания, а также озеленение территории и строительство экоцентра.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани оштрафовали туристов за катание на сапбордах на Голубых озерах. На территории природного заказника «Голубые озера» катание на лодках, сапбордах, а также деятельность, приводящая к уничтожению природных ресурсов, запрещены.

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