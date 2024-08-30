Ильсур Метшин поздравил казанцев с Днем города

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Мэр Казани Ильсур Метшин обратился к жителям столицы Татарстана с праздничным поздравлением по случаю Дня города и Дня Республики Татарстан.

«Сегодня татарстанцы от мала до велика по праву гордятся успехами нашего региона в различных сферах. Тысячелетняя история нашего города является ярким примером становления экономически развитого центра, многонационального и многоконфессионального общества с высоким уровнем сознания и духовно-нравственного воспитания», – отметил Ильсур Метшин.

Он подчеркнул, что современная Казань – это не только лидер в инвестиционной активности, цифровых и технологических инновациях, но и родина известных чемпионов, деятелей науки и искусства, настоящих патриотов, героев и защитников Отчизны.

«В этом году столица Татарстана стала средоточием мировой спортивной жизни, с успехом проведя первый мультиспортивный турнир «Игры будущего» и Cпортивные игры стран БРИКС. Мы задали новую планку и теперь готовимся примерить на себя статус центра международной политики – достойно встретить первых лиц ведущих государств в рамках саммита стран БРИКС, который в 2024 году доверено провести именно нам», – сказал мэр.

Ильсур Метшин выразил уверенность, что в основе всех этих достижений находятся сами казанцы. «Именно благодаря вашему деятельному участию, неравнодушию, любви к нашей земле мы живем сегодня в одном из самых благоустроенных мегаполисов России, где на первом месте стоят добрые дружеские связи, взаимовыручка и помощь ближнему», – подчеркнул он.