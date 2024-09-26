Ильсур Метшин признан одним из лучших мэров России

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Мэр Казани Ильсур Метшин занял второе место в рейтинге мэров столиц регионов России по итогам августа-сентября 2024 года. Исследование проводилось Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Это уже не первое признание заслуг Ильсура Метшина на посту градоначальника. Казанцы доверяют ему управление городом уже четыре срока подряд. За это время Казань преобразилась, став одним из самых комфортных и привлекательных городов России.

Активная деятельность Ильсура Метшина высоко оценена не только на федеральном, но и на международном уровне. Мэр Казани является участником и руководителем целого ряда авторитетных международных организаций, включая Консультативный комитет ООН по вопросам местного самоуправления и Всемирную организацию «Объединенные города и местные власти». С 2024 года Ильсур Метшин возглавляет Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

Ильсур Метшин родился в Нижнекамске 24 апреля 1969 года. Два года назад указом Президента России Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Ильсур Метшин был награжден Орденом Александра Невского.