Ильсур Метшин проконтролировал капремонт жилья на улице Рихарда Зорге

Мэр Казани Ильсур Метшин лично проверил ход работ в доме №75 по улице Рихарда Зорге, где сейчас идет капитальный ремонт. Этот дом 1981 года постройки, в нем живут 93 семьи (237 человек), он вошел в программу капремонта этого года. Работы начались в марте и уже выполнены на 71%. Жители этого дома жаловались на промерзание стен - эту проблему решат утеплением фасада. Также в доме заменят кровлю, отремонтируют подъезды, входные группы и инженерные коммуникации. Мэр отметил важность качественного выполнения работ: «Каждый отремонтированный дом - это шаг к улучшению жизни людей».

Также Ильсур Метшин осмотрел благоустройство двора дома №67. Здесь появится новая детская площадка с качелями, горкой и песочницей, воркаут-зона и обновленное асфальтовое покрытие. Площадь благоустраиваемой территории составляет 6,8 тыс. кв. метров.

Отметим, всего в этом году в Казани планируют отремонтировать 241 многоквартирный дом. С 2008 года в городе уже привели в порядок 4 тысячи домов, 1,3 тысячи из них - комплексно. Это улучшило условия жизни более 600 тысяч казанцев.