Ильсур Метшин проверил ход капремонта столовой в лицее №35

Мэр Казани Ильсур Метшин провел проверку хода капитального ремонта столовой в лицее №35, где создается современный школьный ресторан. Работы ведутся в рамках масштабной программы модернизации пищеблоков образовательных учреждений города, сообщается на сайте мэрии Казани.

После завершения ремонта столовая лицея значительно преобразится. Площадь в 754 квадратных метра будет перепланирована: производственные и хозяйственные зоны сократят, чтобы расширить обеденный зал. Это позволит увеличить количество посадочных мест на 100, доведя общую вместимость до 374 человек. Среди новшеств - установка транспортерной ленты для сбора грязной посуды и современного оборудования.

«Лицей №35 очень востребован и работает в две смены. Модернизация пищеблока решит проблему очередей и сократит время на организацию питания», - отметил Ильсур Метшин. Всего в этом году в Казани планируют отремонтировать 12 школьных столовых, на что из бюджета республики выделено 271 млн. рублей. Дополнительные 53 млн. рублей направят на замену мебели и оборудования. К началу учебного года в городе будет работать 188 современных школьных ресторанов.