Ильсур Метшин: «Пусть грядущий год будет полон ярких красок, приятных впечатлений и событий»

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин поздравил жителей города с наступающим 2025 годом.

«Уважаемые жители Казани, дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим 2025 годом!

Уходящий год был по-настоящему особенным для Казани. Помимо реализации важных проектов и программ наш город принял мультиспортивный турнир «Игры будущего», Международный форум городов, Игры стран БРИКС и Саммит стран БРИКС.

На продолжительное время наша республика стала центром мировой политической и спортивной жизни. Подготовка к столь масштабным мероприятиям потребовала от всех нас проявления лучших профессиональных и личных качеств, мобилизации имеющихся ресурсов.

Одновременно мы продолжили строительство социальных объектов и жилых домов, благоустройство общественных пространств, улучшение дорожной и коммунальной инфраструктуры, реставрацию объектов культурного наследия.

Я искренне благодарю каждого из вас за терпение, проявленное во время подготовки и проведения Саммита БРИКС, за ваше доверие и поддержку. Отдельно признателен вам за заботу и любовь к нашему городу – к нашему общему дому.

Убежден, что в наступающем году мы достойно отметим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, будем и дальше оказывать максимальную помощь бойцам на передовой специальной военной операции, чтить память героев славной истории нашей Родины.

С благодарностью провожая 2024 год, мы вновь соберемся вместе с членами семьи, друзьями и родственниками за одним столом, вдохновимся общими победами и наберемся сил для дальнейшей работы на благо Казани.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и радости! Пусть исполнятся все ваши мечты, а грядущий год будет полон ярких красок, приятных впечатлений и событий. Счастья вам в новом году!» – говорится в поздравлении.