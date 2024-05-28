Ильсур Метшин встретился со стажёрами мэрии и городских управлений

Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с участниками третьего потока стажировки в мэрии города, а также с 28 студентами-сотрудниками из правительства Москвы.

Стажеры изучали систему городского хозяйства, посещали объекты инфраструктуры и обменивались опытом управления процессами. Метшин подчеркнул важность сотрудничества с Москвой и выразил уважение к мэру Собянину за успешное управление

За время стажировки в мэрии Казани более 95 участников трудоустроились, проект пользуется популярностью среди студентов. В рамках встречи были обсуждены различные вопросы, включая сохранение национальной культуры, развитие технологического кластера и планы развития города.

В завершение мероприятия Метшин вручил благодарность директору Центра развития карьеры правительства Москвы за плодотворное сотрудничество.