Ильсур Метшин: «Явка избирателей по Казани рекордная»

Казань подвела предварительные итоги голосования на президентских выборах. Так, явка избирателей достигла рекордных для города 72,7%. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин.

При этом, по его словам, именно в первый день было заложено хорошее начало. На выборы казанцы приходили в отличном настроении и в составе больших семей.

Так они посещали и концерт, прошедший в Ак барс Арене – по подсчетам организаторов, число зрителей достигло 51 тысячи человек. Это не только казанцы, но и жители других районов республики.

Метшин отметил, что за действующего Президента России Владимира Путина горожане отдали больше 86% голосов.