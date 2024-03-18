Ильсур Метшин: «Явка избирателей по Казани рекордная»

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Город
18 марта 2024  11:21
Автор:
Эндже Гарафиева

Казань подвела предварительные итоги голосования на президентских выборах. Так, явка избирателей достигла рекордных для города 72,7%. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин.

При этом, по его словам, именно в первый день было заложено хорошее начало. На выборы казанцы приходили в отличном настроении и в составе больших семей.

Так они посещали и концерт, прошедший в Ак барс Арене – по подсчетам организаторов, число зрителей достигло 51 тысячи человек. Это не только казанцы, но и жители других районов республики.

Метшин отметил, что за действующего Президента России Владимира Путина горожане отдали больше 86% голосов. 

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