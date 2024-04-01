Ильсур Метшин заявил, что подготовка Казани к саммиту БРИКС началась

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Город
1 апреля 2024  15:54
Автор:
Эндже Гарафиева

На деловом понедельнике мэр города Ильсур Метшин акцентировал внимание руководящего состава на подготовке к предстоящему событию мирового масштаба — саммиту БРИКС.

«Всегда призываю к любому событию готовиться как с чистого листа, без бравады о том, что мы уже проводили, мы умеем», – сказал он.

Уже на этой неделе стартует тщательная подготовка к проведению мероприятия. Мэр заявил, что лично проинспектировал улицы Казани. По его мнению, работы в городе предостаточно.

Средства для подготовки выделены Раисом РТ Рустамом Миннихановым, но и федеральные программы будут действовать на выполнение этой задачи.

Напомним, саммит БРИКС пройдёт в октябре этого года. Уже заявлены представители бизнес-элиты из 33 государств.

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