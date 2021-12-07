 В Татарстане в 2022 году повысят зарплаты учителей
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В Татарстане в 2022 году повысят зарплаты учителей

Закон о повышении зарплат вступит в силу с 1 января.

Республика
7 декабря 2021  11:41
Автор:
Николай Лукоянов

С 1 января 2022 года повысится средняя зарплата работников бюджетной сферы образовангия. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира, который прошел в Instagram-аккаунте ведомства.

«В среднем [на сумму] от 2,5 тыс. до 5,5 тыс. рублей повышается оклад. А затем в соответствии с процентным соотношением повышаются стимулирующие и компенсационные выплаты», — отметил он.

Как пояснил Хадидуллин, это делается  для того, чтобы привлечь молодежь в сферу образования. Министр подчеркнул, что сейчас наблюдается нехватка учителей по математике, биологии и химии.

Тем не менее, он добавил, что 85% молодых специалистов, окончившие вузы в 2021 году перешли работать в школы. Из ссузов пришло работать в школы 90% выпускников.

 

 

 

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