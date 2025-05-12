Ильсур Хисматуллин назначен новым главой комитета ЖКХ Казани

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Город
12 мая 2025  11:26

Мэр города Ильсур Метшин представил нового руководителя комитета жилищно-коммунального хозяйства на традиционном «деловом понедельнике». Ильсур Хисматуллин, ранее занимавший должность первого заместителя главы администрации Кировского и Московского районов, сменил на этом посту Василия Лысачкина, который переходит на руководящую должность в управление жилищной политики.

Метшин отметил богатый профессиональный опыт нового руководителя, в том числе его работу в качестве главы управляющей компании «Заречье», обслуживавшей 1,5 млн квадратных метров жилого фонда. «От вас мы ждем свежих идей и нового подхода к работе, основанного на вашем практическом опыте», – обратился мэр к новому руководителю комитета.

Напомним, что на прошлой неделе также произошли кадровые изменения в управляющих структурах – Линар Гафаров вступил в должность управляющего делами исполкома и мэрии Казани. 

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