Ильсур Хисматуллин назначен новым главой комитета ЖКХ Казани

Мэр города Ильсур Метшин представил нового руководителя комитета жилищно-коммунального хозяйства на традиционном «деловом понедельнике». Ильсур Хисматуллин, ранее занимавший должность первого заместителя главы администрации Кировского и Московского районов, сменил на этом посту Василия Лысачкина, который переходит на руководящую должность в управление жилищной политики.

Метшин отметил богатый профессиональный опыт нового руководителя, в том числе его работу в качестве главы управляющей компании «Заречье», обслуживавшей 1,5 млн квадратных метров жилого фонда. «От вас мы ждем свежих идей и нового подхода к работе, основанного на вашем практическом опыте», – обратился мэр к новому руководителю комитета.

Напомним, что на прошлой неделе также произошли кадровые изменения в управляющих структурах – Линар Гафаров вступил в должность управляющего делами исполкома и мэрии Казани.