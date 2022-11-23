«Им так удобнее»: власти Челнов объяснили, почему часть школьников переобуваются на улице

Накануне в сети появилось видео обеспокоенной жительницы Набережных Челнов. Она засняла, как часть школьников переодевала обувь на улице. Управление образования города прокомментировали информацию – ученики переодеваются на улице, потому что им так удобнее, сообщили сами школьники.

Чтобы сменить обувь, в школе №56 есть специальное место со скамейками. Тем не менее Управление образования города поручило выяснить обстоятельства инцидента и принять меры по недопущению подобных ситуаций в дальнейшем. С педагогами и родительским комитетом проведут беседу.