 «Им так удобнее»: власти Челнов объяснили, почему часть школьников переобуваются на улице
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«Им так удобнее»: власти Челнов объяснили, почему часть школьников переобуваются на улице

В школе оборудовано специальное место со скамейками, чтобы школьники могли переодеть обувь.

Республика
23 ноября 2022  11:25
Автор:
Ольга Ильина

Накануне в сети появилось видео обеспокоенной жительницы Набережных Челнов. Она засняла, как часть школьников переодевала обувь на улице. Управление образования города прокомментировали информацию – ученики переодеваются на улице, потому что им так удобнее, сообщили сами школьники.

Чтобы сменить обувь, в школе №56 есть специальное место со скамейками. Тем не менее Управление образования города поручило выяснить обстоятельства инцидента и принять меры по недопущению подобных ситуаций в дальнейшем. С педагогами и родительским комитетом проведут беседу.

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