Именем Ильгиза Хайруллина назовут школу и улицу в Высокогорском районе

Школа в селе Ямашурма, где родился и начал свой трудовой путь бывший заместитель премьер-министра Татарстана Ильгиз Хайруллин, будет носить его имя. Кроме того, в районном центре Высокогорского района новая улица также получит имя известного общественного деятеля. Об этом сообщил глава муниципалитета Равиль Хисамутдинов на церемонии прощания с Ильгизом Хайруллиным, которая прошла в Культурном центре имени А. С. Пушкина.

«Улица будет новая, сейчас она строится в районном центре», – рассказал «Татар-информу» Хисамутдинов.

Директор Ямашурминской школы Ленар Сафиуллин добавил, что процесс документального оформления займет некоторое время, но выразил надежду, что он будет завершен к началу нового учебного года.

Ильгиз Хайруллин, занимавший посты заместителя Премьер-министра Татарстана и председателя Общественной палаты РТ, скончался 22 февраля в возрасте 85 лет.