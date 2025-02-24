Именем Ильгиза Хайруллина назовут школу и улицу в Высокогорском районе

news_top_970_100
Республика
24 февраля 2025  16:42

Школа в селе Ямашурма, где родился и начал свой трудовой путь бывший заместитель премьер-министра Татарстана Ильгиз Хайруллин, будет носить его имя. Кроме того, в районном центре Высокогорского района новая улица также получит имя известного общественного деятеля. Об этом сообщил глава муниципалитета Равиль Хисамутдинов на церемонии прощания с Ильгизом Хайруллиным, которая прошла в Культурном центре имени А. С. Пушкина.

«Улица будет новая, сейчас она строится в районном центре», –  рассказал «Татар-информу» Хисамутдинов.

Директор Ямашурминской школы Ленар Сафиуллин добавил, что процесс документального оформления займет некоторое время, но выразил надежду, что он будет завершен к началу нового учебного года.

Ильгиз Хайруллин, занимавший посты заместителя Премьер-министра Татарстана и председателя Общественной палаты РТ, скончался 22 февраля в возрасте 85 лет.

news_right_column_240_400
Новости
Как правильно есть блины на Масленицу: советы диетолога
Татарстан на вершине строительного рейтинга России в 2024 году
Татарстан на вершине строительного рейтинга России в 2024 году
Именем Ильгиза Хайруллина назовут школу и улицу в Высокогорском районе
Именем Ильгиза Хайруллина назовут школу и улицу в Высокогорском районе
Зарплаты в Авиастроительном районе Казани выросли до 96,4 тыс. рублей
Жители Татарстана в январе оформили кредиты на 14 млрд рублей
В России ужесточили штрафы за неправильную установку входных дверей
В Верхнеуслонском районе мошенники выманили 300 тысяч рублей у пенсионерки
В Татарстане вводят ограничение на проезд тяжелого транспорта