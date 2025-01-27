Имущественный комплекс РТ пополнил бюджет на 25 млрд рублей

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Республика
27 января 2025  16:20
Автор:
Владислав КОСОЛАПКИН

Поступления от имущественного комплекса Татарстана в консолидированный бюджет на 2024 год увеличились почти на 10 млрд рублей, достигнув 25,4 млрд рублей. Однако сохраняется значительная налоговая задолженность, которая на 1 января составила 10,8 млрд рублей, включая 1,2 млрд рублей под контролем Минземимущества РТ.

Глава министерства Рустам Нигматуллин призвал руководителей предприятий избегать налоговых долгов и поручил продолжить работу по их сокращению. Также он отметил высокую задолженность по арендным платежам в 271 млн рублей и призвал исполкомы принимать меры по взысканию.

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