Имя бывшего министра здравоохранения РТ Марата Садыкова увековечат в Казани

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Город
26 февраля 2024  15:43
Автор:
Эндже Гарафиева

Стало известно, что на здании казанской 7-й горбольницы установят мемориальную доску в честь ушедшего из жизни министра здравоохранения РТ Марата Садыкова. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Татьяна Ларионова. 

«— В 2008—2018 гг. главным врачом городской клинической больницы №7 г. Казани работал заслуженный врач РТ, кандидат медицинских наук, министр здравоохранения РТ в 2018—2023 гг. Марат Наилевич Садыков», – такой текст расположат на двух языках на табличке. 

Напомним, 53-летний Марат Садыков ушел из жизни 29 января прошлого года. Посмертно указом президента России Владимира Путина он был награжден орденом Пирогова.

 

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