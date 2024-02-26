Имя бывшего министра здравоохранения РТ Марата Садыкова увековечат в Казани

Стало известно, что на здании казанской 7-й горбольницы установят мемориальную доску в честь ушедшего из жизни министра здравоохранения РТ Марата Садыкова. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

«— В 2008—2018 гг. главным врачом городской клинической больницы №7 г. Казани работал заслуженный врач РТ, кандидат медицинских наук, министр здравоохранения РТ в 2018—2023 гг. Марат Наилевич Садыков», – такой текст расположат на двух языках на табличке.

Напомним, 53-летний Марат Садыков ушел из жизни 29 января прошлого года. Посмертно указом президента России Владимира Путина он был награжден орденом Пирогова.