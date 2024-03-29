Имя победительницы конкурса «Краса Татарстана - 2024» назовут в мае

Обладательница титула «Краса Татарстана - 2024» представит нашу республику на всероссийском конкурсе красоты «Краса России - 2024». Ее имя определит жюри по итогам регионального этапа, который состоится 4 мая в Казани.

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Республика
29 марта 2024  10:45
Автор:
Елизавета Черкина

Отборочный тур XIV ежегодного республиканского конкурса «Краса Татарстана - 2024» (6+) пройдет 14 апреля в Казани в модельном агентстве по адресу: ул. Декабристов, 96. Начало в 12.00. Финал конкурса (6+) состоится 4 мая в 19.00 в театре имени Габдуллы Кариева. 

 Победительница конкурса красоты «Краса Татарстана - 2023» Дарина Карпова, директор модельного агентства «Персона» Елена Нургазизова и обладательница 24 корон Виктория Балоян

Фото предоставлено организаторами

Его победительница представит Татарстан уже на всероссийском конкурсе красоты «Краса России - 2024». Отметим, что организаторами конкурса «Краса Татарстана - 2024» выступают общероссийское общественное движение «Краса России» и модельное агентство «Персона». 

Общероссийский конкурс красоты «Краса России» проводится с 1995 года. Ежегодный аншлаг на конкурсе подтверждает высокий уровень организации шоу. В жюри участвуют известные люди страны, среди которых выдающиеся деятели культуры и искусства, члены правительства РФ и Государственной Думы, популярные артисты, дизайнеры, модельеры, знаменитые спортсмены и журналисты.

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Имя победительницы конкурса «Краса Татарстана - 2024» назовут в мае