В Казани произошло массовое ДТП

В минувшее воскресенье, 31 января, около трех часов дня 21-летний водитель на автомобиле «Лада Приора» на пересечении улиц Г. Тукая и П. Коммуны, по предварительным данным, не уступил дорогу и протаранил автомобиль «Шевроле Ланос», за рулем которого находился 33-летний мужчина.

От удара автомобиль «Шевроле» отбросило на автомобиль «Тойота Королла» под управлением 35-летнего водителя. В результате аварии пострадала пенсионерка. 62-летняя пассажирка автомобиля «Шевроле Ланос» получила сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД г. Казани.