В Татарстане перевернулась фура с горючим, врезавшись в барьерное ограждение. Об сообщает ИА «Татар-информ».

Как сообщают очевидцы, водителя грузовика DAF занесло, и фура врезалась в барьерное ограждение, после чего она опрокинулась. Следом из нее выпали 200-литровые бочки с горючим. Несмотря на то, что несколько из них разгерметизировалось, они не представляли опасность. Место разлива посыпали песком.

К счастью, обоим водителям удалось выбраться самостоятельно. У одного из них врачи диагностировали перелом руки. Мужчин доставили в городскую больницу № 7.

ДТП произошло на 762-м километре трассы М7. Водители следовали из Белоруссии в Челны.