На улице Несмелова в Казани произошло ДТП между трамваем и автомобилем «Лексус»

В Казани на улице Несмелова возле Речного техникума произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля «Лексус». Кадры с места происшествия опубликованы очевидцами в социальных сетях.

По предварительным данным, водитель «Лексуса» не уступил дорогу трамваю, в результате чего въехал в бок вагона. От удара бампер автомобиля раскололся, оставив царапину на корпусе трамвая. Водитель не пострадал.

Сообщается, что из за аварийной ситуации движение трамваев на этом участке было приостановлено.