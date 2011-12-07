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На улице Несмелова в Казани произошло ДТП между трамваем и автомобилем «Лексус»

У иномарки разбит передний бампер, водитель не пострадал.

В Казани на улице Несмелова возле Речного техникума произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля «Лексус». Кадры с места происшествия опубликованы очевидцами в социальных сетях.

По предварительным данным, водитель «Лексуса» не уступил дорогу трамваю, в результате чего въехал в бок вагона. От удара бампер автомобиля раскололся, оставив царапину на корпусе трамвая. Водитель не пострадал.

Сообщается, что из за аварийной ситуации движение трамваев на этом участке было приостановлено.

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