Прокуратура Нижнекамска проведет проверку после пожара в усадьбе купцов Стахеевых

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На Красном ключе в Нижнекамске загорелась усадьба купцов Стахеевых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о возгорании на улице Садовая в посёлке Красный Ключ поступило накануне в 15:50. Там загорелось одноэтажное здание с цокольным этажом — более известное, как усадьба купцов Стахеевых. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
Сейчас на месте работает городской прокурор Ольга Купова и ее заместитель Руслан Минибаев.
«Надзорное ведомство даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об пожарной безопасности и охране памятников архитектуры. Обстоятельства случившегося выясняются», — пояснили в пресс-службе. Пострадавших нет.