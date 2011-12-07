Прокуратура Нижнекамска проведет проверку после пожара в усадьбе купцов Стахеевых

На Красном ключе в Нижнекамске загорелась усадьба купцов Стахеевых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании на улице Садовая в посёлке Красный Ключ поступило накануне в 15:50. Там загорелось одноэтажное здание с цокольным этажом — более известное, как усадьба купцов Стахеевых. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Сейчас на месте работает городской прокурор Ольга Купова и ее заместитель Руслан Минибаев.

«Надзорное ведомство даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об пожарной безопасности и охране памятников архитектуры. Обстоятельства случившегося выясняются», — пояснили в пресс-службе. Пострадавших нет.