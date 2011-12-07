В Казани в реанимации скончался пешеход, сбитый на переходе на улице Бондаренко

В Казани на перекрёстке улиц Бондаренко и Волгоградской водитель наехал на двух человек, переходящих по пешеходному переходу. Один человек скончался в реанимации, сообщили в Минздраве РТ.

Пешеход, поступивший в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии, умер в 19:55. Второй пострадавший пешеход — девушка 18 лет. Её состояние оценивается как средней степени тяжести.

В Министерстве отметили, что сам водитель после наезда на пешеходов врезался в здание. Женщина получила сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа, ушибы, но от госпитализации отказалась. Три кареты «Скорой помощи» работали на месте происшествия.