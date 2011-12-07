В Татарстане рассмотрят дело 24-летнего парня, державшего свою бабушку в заложниках

В Татарстане Мамадышский районный суд рассмотрят дело 24-летнего парня, державшего свою бабушку в заложниках. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Согласно версии следствия, инцидент произошел 8 марта в деревне Старая Чабья Мамадышского района. Тогда молодой человек, находясь в гостях у своей бабушки, угрожал ножом ей и её пожилому гостю, требуя деньги за их освобождение. После его задержания свою вину 24-летний парень признал частично.

Сейчас его обвиняют в вымогательстве, угрозе убийством и лишении свободы. В ближайшее время дело будет рассмотрено Мамадышским районным судом РТ.