Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане рассмотрят дело 24-летнего парня, державшего свою бабушку в заложниках

Молодой человек угрожал ножом бабушке и ее гостю, требуя деньги за их освобождение.

В Татарстане Мамадышский районный суд рассмотрят дело 24-летнего парня, державшего свою бабушку в заложниках. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Согласно версии следствия, инцидент произошел 8 марта в деревне Старая Чабья Мамадышского района. Тогда молодой человек, находясь в гостях у своей бабушки, угрожал ножом ей и её пожилому гостю, требуя деньги за их освобождение. После его задержания свою вину 24-летний парень признал частично.

Сейчас его обвиняют в вымогательстве, угрозе убийством и лишении свободы. В ближайшее время дело будет рассмотрено Мамадышским районным судом РТ. 

КВ
Лента новостей