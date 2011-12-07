Гособвинение просит татарстанцу за жестокое убийство 17 лет

В Верховном суде Татарстана продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины, который обвиняется в совершении особо жестокого убийства, сообщает Прокуратура Татарстана.

ЧП произошло ночью 21 августа прошло года. Подсудимый гостил у жителя села Надеждино Кайбицкого района, с которым отбывал когда-то наказание в местах лишения свободы. Мужчины на троих, с еще одним приятелем, распивали алкоголь. Вдруг хозяин дома оскорбил подсудимого. Тот сначала стал пинать приятеля ногами, после чего схватил нож и нанес ему не менее 198 ударов, попав, в том числе в лицо и шею. Мужчина скончался на месте.

Представляющий гособвинение прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил назначить подсудимому наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года.

О результатах судебного рассмотрения дела будет известно позже.