Присяжные заседатели признали виновным казанца из Дербышек, который поджёг жену

Собранные следственными органами СКР по РТ доказательства были признаны присяжными заседателями достаточными, чтобы вынести обвинительный вердикт в отношении 41-летнего казанца, сообщает СУ СКР по РТ.

Следствием и судом установлено, что 9 сентября прошлого года мужчина вместе с женой принимали гостей у себя в дома в Дербышках. Когда гости ушли, мужчина устроил скандал на почве ревности, заявив, что супруга вела себя за столом неприлично. Когда жена прилегла на кровать, он облил её легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Женщину госпитализировали с ожогами 60% тела. Спустя несколько дней она умерла.

О том, какой приговор будет вынесен казанцу, станет известно позже.