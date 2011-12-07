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В Альметьевске у подростка грабители отняли телефон и деньги

Правоохранители уже через несколько минут «по горячим следам» задержали подозреваемых.

В Альметьевске совместными усилиями нарядов вневедомственной охраны Росгвардии и ППС были задержаны двое местных жителей, подозреваемых в грабеже, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Мать 17-летнего потерпевшего рассказала в полиции, что ее сын вечером гулял возле Молодежного центра на ул. Ленина и неизвестные, угрожая расправой, отняли у него дорогой телефон, а также деньги. Сумма ущерба составила 24 тыс. рублей.

Уточнив приметы злоумышленников, стражи правопорядка приступили к их розыску. Уже через несколько минут подозреваемые были задержаны. Деньги и смартфон найдены.

Подозреваемых, 2002 и 2004 годов рождения, доставили в полицию, где было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

КВ
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