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В Казани машина сбила ребёнка, переходившего дорогу с мамой в неположенном месте

Водитель не успел снизить скорость и сбил ребенка.

В Казани за сутки, 30 июня, произошло 155 ДТП, из них три с пострадавшими, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, в шесть часов вечера под колесами «Пежо» оказался восьмилетний ребенок. ДТП произошло на Горьковском шоссе. 61-летний водитель автомобиля не выбрал безопасную скорость и сбил ребёнка, который переходил вместе с мамой дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что неподалеку имелся пешеходный переход. В результате происшествия ребенок с травмами был госпитализирован в больницу.

За день в Казани за нарушение правил дорожного движения к ответственности были привлечены 849 водителей и 94 пешехода, шесть водителей были задержаны с признаками опьянения.

КВ
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