Во время рейда в Казани выявили автобусы с неисправными тормозами

В Казани прошел профилактический рейд с целью предупреждения нарушений в области пассажирских перевозок, осуществляемых общественным транспортом, сообщает Госавтоиспекция Казани.

Правоохранители составили 22 административных материала, из них — три за управление транспортным средством с такими техническими неисправностями, с которыми вообще эксплуатация ТС запрещена. Три материала были составлены за управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством. Также некоторые водители общественного транспорта не смогли предъявить полис ОСАГО, забывали включать внешние световые приборы.