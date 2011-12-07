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Во время рейда в Казани выявили автобусы с неисправными тормозами

Правоохранители составили за четыре часа на водителей общественного транспорта три десятка протоколов.

В Казани прошел профилактический рейд с целью предупреждения нарушений в области пассажирских перевозок, осуществляемых общественным транспортом, сообщает Госавтоиспекция Казани.

Правоохранители составили 22 административных материала, из них — три за управление транспортным средством с такими техническими неисправностями, с которыми вообще эксплуатация ТС запрещена. Три материала были составлены за управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством. Также некоторые водители общественного транспорта не смогли предъявить полис ОСАГО, забывали включать внешние световые приборы.

КВ
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