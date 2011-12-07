В Челнах у киоска с шаурмой произошла перестрелка

В Набережных Челнах у киоска быстрого питания «Шурма» на ул. Тукая, 2 произошла перестрелка. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения и видеорегистратор одного из припаркованных рядом авто.

Видеоролик уже распространился в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина в темной футболке, кепке и медицинской маске подбегает к киоску, открывает дверь и стреляет три раза из пистолета. Спустя недолгое время к киоску подбегают еще трое неизвестных и начинают крушить вывеску.

В результате нападения внутренняя часть киоска сгорела. На данный момент торговый объект не работает.

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