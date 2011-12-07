В Казани пенсионер перевел мошенникам полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Казани.

По информации ведомства, с 69-летним мужчиной связалась неизвестная женщина и представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она сообщила пенсионеру, что с его карты пытаются снять 800 тысяч рублей и, чтобы этого избежать деньги нужно перевести на счета, которые она продиктует.

После этого пенсионер направился в банк и хотел снять оговоренную сумму, но ему удалось обналичить только 500 тысяч.

Затем через банкомат мужчина перевел на счета неизвестных лиц 337 и 163 тыс. рублей. Потерпевшему потребовалось провести более 33 операций для перевода всех средств. После этого женщина сообщила, что с мужчиной свяжутся, однако этого не произошло.

Пенсионер обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В МВД России напомнили, что не стоит сообщать неизвестным лицам информацию о своих счетах и картах, а также переводить деньги на неизвестные счета. Если мошенники вас обманули, немедленно обращайтесь в полицию.