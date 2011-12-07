В Казани на Проспекте Универсиады произошла авария из-за инсульта у водителя

Во время движения у водителя автомобиля Nissan случился инсульт. Из-за чего он потерял управление и столкнулся с едущей рядом машиной. Об этом «КВ» сообщили в ГИБДД Казани.

Водитель Nissan двигался по Проспекту Универсиады в сторону центра. В процессе движения у мужчины случился инсульт. В результате чего он выехал на соседнюю полосу движения и столкнулся с машиной марки KIA.

Водитель Nissan госпитализирован. Пострадавших в результате ДТП нет.



