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В Казани на Проспекте Универсиады произошла авария из-за инсульта у водителя

Один автомобилист госпитализирован.

Во время движения у водителя автомобиля Nissan случился инсульт. Из-за чего он потерял управление и столкнулся с едущей рядом машиной. Об этом «КВ» сообщили в ГИБДД Казани.

Водитель Nissan двигался по Проспекту Универсиады в сторону центра. В процессе движения у мужчины случился инсульт. В результате чего он выехал на соседнюю полосу движения и столкнулся с машиной марки KIA.

Водитель Nissan госпитализирован. Пострадавших в результате ДТП нет. 


КВ
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