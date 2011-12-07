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Пенсионерка из Казани самостоятельно потушила пожар, услышав звук извещателя

В квартире у женщины загорелся газовый счетчик.

Пенсионерка из Казани самостоятельно потушила пожар, услышав звук извещателя. 

По информации ГУ МЧС России по РТ, сообщение о возгорании поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне около полудня. В одной из квартир дома по улице Космонавтов, 6а загорелись газовый счетчик и мебель на кухне.

К счастью, на тот момент 64-летняя хозяйка квартиры находилась дома и услышала звук извещателя, после чего самостоятельно потушила пожар. Огонь успел охватить 0,1 кв. метр.

По предварительной версии причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. 

КВ
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