Пенсионерка из Казани самостоятельно потушила пожар, услышав звук извещателя.

По информации ГУ МЧС России по РТ, сообщение о возгорании поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне около полудня. В одной из квартир дома по улице Космонавтов, 6а загорелись газовый счетчик и мебель на кухне.

К счастью, на тот момент 64-летняя хозяйка квартиры находилась дома и услышала звук извещателя, после чего самостоятельно потушила пожар. Огонь успел охватить 0,1 кв. метр.

По предварительной версии причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.