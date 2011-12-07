Казанец собирался взорвать свою семью

Как сообщило МВД по Татарстану, минувшей ночью в одно из подразделений полиции поступила информация о том, что мужчина насильно удерживает в жилом помещении троих человек.

Позже стало известно, что 32-летний отец семейства грозился взорвать газовый баллон в квартире. В это время в помещении находились его 34-летняя супруга и двое малолетних детей, 3-х и 8-ми лет.

Согласно предварительной информации, мужчина нанес женщине несколько ножевых ранений, а также выпускал газ из баллона. Помимо всего прочего, мужчина пугал жену расправой над детьми. И запрещал ей обращаться за помощью к сотрудникам полиции. Выбрав удобный момент, пострадавшая все же смогла отправить сообщение своей родственнице. Последняя и вызвала служителей правопорядка.

Как заявляет ведомство, на уговоры стражей закона мужчина не шел и требовал предоставить ему наркотики и алкогольные напитки. В случае отказа гражданин обещал покалечить своих близких и взорвать газовый баллон. Найти общий язык с подозреваемым и попасть в помещение удалось замначальнику УМВД России по Казани полковнику полиции Сергею Чанкину.

Материалы дела направлены в следственные органы Следкома РТ. Позже специалисты примут решение о том, по какой статье должно быть возбуждено уголовное дело.