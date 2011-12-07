Подруги арендовали дом для подпольного производства наркотиков

В Казани две девушки попытались наладить подпольное производство по изготовлению наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

В полиции появилась информация о незаконном обороте подконтрольных веществ. В ходе розыска выяснилось, что организацией таковых занялись две жительницы Ново-Савиновского района. Ими оказались девушки в возрасте 18 и 22 лет. Полицейские установили, что с ноября прошедшего года они являются закладчицами одного из интернет-магазинов.

Также в пресс-службе сообщили, что у подруг имеется лабораторное оборудование, на котором можно синтезировать запрещенные вещества. Всего полицейские изъяли у девушек более 23 граммов кокаина, реактивы и различные приспособления для их изготовления. Девушки признались, что для расширения бизнеса они уже арендовали дом.

Теперь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, каждой грозит до 20 лет лишения свободы.