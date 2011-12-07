24-летний татарстанец обвиняется в вымогательстве, угрозе убийством и лишении свободы

В Татарстане перед судом предстанет 24-летний житель Кукморского района РТ. Он обвиняется в совершении нескольких преступлений, среди них угроза убийством, незаконное лишение свободы и вымогательство, сообщает СУ СКР по РТ.

Как выяснили правоохранители, 8 марта этого года парень гостил у своей престарелой бабушки в деревне Старая Чабья. Молодой человек выпил и на этой почве вдруг у него вспыхнули неприязненные отношения к престарелой родственнице и ее знакомому. Угрожая ножом, он сначала запретил им выходить из дома, а когда окончательно «разошелся», стал угрожать убийством. В итоге, он пообещал оставить их в покое и не убивать, если пожилой мужчина принесет денег.

Сейчас татарстанец находится под стражей. Дело рассмотрит Мамадышский районный суд.