На въезде в Казань у автолюбителя нашли 3 кг наркотиков

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Автоинспекторы нашли 3 кг наркотиков в машине жителя Пензы на въезде в Казань, сообщает пресс-службе МВД по РТ.
Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль для проверки документов. В ведомстве отметили, что водитель авто начал нервничать. Это послужило поводом досмотра машины.
В авто обнаружили шесть свёртков с порошком на заднем коврике. Общий вес синтетического наркотика составил 2,8 кг.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков».