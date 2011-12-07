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На въезде в Казань у автолюбителя нашли 3 кг наркотиков

Мужчину заключили под стражу.

Автоинспекторы нашли 3 кг наркотиков в машине жителя Пензы на въезде в Казань, сообщает пресс-службе МВД по РТ.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль для проверки документов. В ведомстве отметили, что водитель авто начал нервничать. Это послужило поводом досмотра машины.

В авто обнаружили шесть свёртков с порошком на заднем коврике. Общий вес синтетического наркотика составил 2,8 кг.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков».

КВ
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