На въезде в Казань у автолюбителя нашли 3 кг наркотиков

Автоинспекторы нашли 3 кг наркотиков в машине жителя Пензы на въезде в Казань, сообщает пресс-службе МВД по РТ.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль для проверки документов. В ведомстве отметили, что водитель авто начал нервничать. Это послужило поводом досмотра машины.

В авто обнаружили шесть свёртков с порошком на заднем коврике. Общий вес синтетического наркотика составил 2,8 кг.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков».