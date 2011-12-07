Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани водитель Hyundai протаранил на светофоре три машины

Мужчина не выбрал безопасную скорость и протаранил машины, водители которых ждали зеленый сигнал светофора

В Казани за минувшие сутки, 1 июня, произошло 153 ДТП, из них четыре происшествия – с пострадавшими, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, в семь часов вечера 49-летний водитель автомобиля Hyundai ехал по улице Симонова в сторону улицы Ленинградская. По предварительным данным, мужчина, нарушив правила дорожного движения, не выбрал безопасную скорость и протаранил остановившиеся на красный сигнал светофора: автомобиль «Лада» под управлением 69-летнего водителя, автомобиль «Фольксваген», под управлением 33-летнего водителя и автомобиль KIA, за рулем которого находилась женщина.

В результате ДТП пострадала 34-летняя женщина. Пассажирка получила травмы различной степени тяжести, после оказания медицинской помощи была отпущена из больницы.

Всего за сутки в городе за нарушение ПДД к ответственности привлекли 605 водителей и 116 пешеходов, двух водителей обнаружили за рулем с признаками алкогольного опьянения.

КВ
Лента новостей