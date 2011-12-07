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Житель Альметьевска отправится на 11 лет в колонию за убийство друга

Гость начал делать хозяйке неприличные предложения, на что ее гражданский муж, схватив нож, ударил им в грудь товарища.

В Татарстане 46-летний мужчина судом был признан виновным и отправится на 11 лет в колонию особого режима за убийство приятеля, сообщает Прокуратура Татарстана.

Вечером 30 декабря прошлого года мужчина у себя дома принимал гостя. Вместе с сожительницей и приятелем они распивали алкоголь. Во время застолья на почве ревности мужчины поссорились. Подсудимый попытался уложить гостя спать, но тот стал материться и делать неприличные предложения хозяйке. Тут подсудимый не выдержал и схватив кухонный нож, ударил им дебошира прямо в грудь. Мужчина от ранения скончался.

В суде татарстанец заявил, что убивать товарища вовсе не хотел, а удар ножом нанес ему случайно.

КВ
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